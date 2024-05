Poliziotto accoltellato alla schiena a Milano - è grave

Leggi tutta la notizia su agi

(Di giovedì 9 maggio 2024) AGI - E' in condizioni stabili seppur critiche ilChristian Di Martino, aggredito enella nottestazione Lambrate di. Il vice ispettore di 35 anni è stato operato nella notte all'ospedale Niguarda per contenere l'emorragia causata dai tre fendenti. I medici non hanno ancora sciolto la prognosi. L'uomo marocchino arrestato per avere feritomente unsi chiama Hasan Hamis e, come riferito dQuestura, ha diversi alias in banca dati e precedenti pr reati contro il patrimonio e resistenza a pubblico ufficiale. La vicenda Intornomezzanotte scorsa, questa la ricostruzione, la Polizia Ferroviaria ha ...