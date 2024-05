Polizia | Accoltellato per clima su noi

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di giovedì 9 maggio 2024) 12.20 "Vicinanza al collega Christian Di Martino che da questa notte rischia la sua vita per aver doverosamente protetto a Milano Lambrate quella degli altri".Così il segretario di Es, Chianese, lamentando il "di paura" in cui operano gli agenti, che si sentono "sempre sotto attacco di chi vorrebbe marchiarli con numeri identificativi". Il Viminale fa sapere che il ministro Piantedosi ha chiesto al capo delladi far giungere ai familiari e ai colleghi di Di Martino "la sua commossa vicinanza in questo momento".