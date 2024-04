Vescovo accoltellato a Sidney | polizia | un atto terroristico

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 16 aprile 2024) L'accoltellamento di unortodosso in una chiesa alla periferia ovest di Sydney per mano di un ragazzo di 15 anni è stato un "": lo ha accertato laaustraliana. Il movente è stato di matrice religiosa, hanno specificato le autorità invitando la comunità locale infuriata alla calma. "Dopo aver esaminato tutto il materiale, ho dichiarato che si è trattato di un incidente", ha detto il commissario delladel Nuovo Galles del Sud, Karen Webb, in una conferenza stampa. Webb ha affermato che l'attacco è stato considerato undi "estremismo" di matrice religiosa che ha intimidito il pubblico, sia i parrocchiani della chiesa che le persone che seguono il servizio in live streaming online. Il sospettato era "noto alla ...