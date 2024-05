Presto si potrà giocare ai vecchi giochi Sega - Atari e Playstation su Apple TV

(Di giovedì 2 maggio 2024) L’apertura agli emulatori sulle piattaformeha spinto lo sviluppatore dell’app più nota, Provenance, a lavorare sulla release perTV. Arriverà insieme alla versione per iOS. In sviluppo anche il supporto a Nintendo e PS2. ...

apple: un laboratorio ''segreto'' a Zurigo per creare l'Intelligenza Artificiale degli iPhone - Più recentemente, apple ha acquisito DarwinAI ... di talenti reclutati dai migliori esperti del settore e acquisizioni mirate, la Mela potrebbe presto stupire il mondo con funzionalità AI ...

Continua a leggere>>

Evviva! Fortnite sta per tornare su iPhone e iPad, finalmente si torna a giocare! - Questo 'molto presto' (very soon nel tweet originale), sembrerebbe indicare ... Fortnite potrà essere giocato anche sui tablet apple. Si tratta di una novità da non sottovalutare, poiché grazie ...

Continua a leggere>>

Su iPhone non suona più la sveglia È un bug ed apple sta già risolvendo - Se vi siete svegliati in ritardo negli ultimi giorni perché la sveglia del vostro iPhone non è suonata, non siete soli. Questo piccolo ma fastidioso problema sta affliggendo un numero significativo di ...

Continua a leggere>>