Piazzapulita | anticipazioni 9 maggio 2024

(Di giovedì 9 maggio 2024) Nuova puntata diin onda stasera, 9, su La7. Il programma di approfondimento di Corrado Formigli si occuperà ancora di svariate tematiche, principalmente a sfondo politico, ma non solo. Tra gli altri: l’inchiesta che ha portato all’arresto del Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti; il caso Rai e la libertà di informazione in Italia; la nuova escalation a Gaza con un reportage esclusivo da Rafah.: ospiti 9Tra gli ospiti annunciati della puntata, troviamo: il giornalista e scrittore Roberto Saviano; il professore dell’Università Bocconi di Milano Tito Boeri; la funzionaria italiana dell’ONU Francesca Albanese; il diplomatico Giampiero Massolo; la politologa Nadia Urbinati; i giornalisti Alessandra Sardoni, Ferruccio Sansa e ...

Piazzapulita : anticipazioni e ospiti puntata stasera , 2 maggio 2024 Questa sera, giovedì 2 maggio 2024 , alle ore 21,15 su La7 va in onda una nuova puntata di Piazzapulita , la trasmissione di approfondimento condotta da Corrado Formigli. In questa ...

Ascolti tv giovedì 2 maggio 2024: auditel e share dei programmi di ieri Ascolti TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, giovedì 2 maggio 2024? Su Rai 1 è andato in onda Roma-Bayer Leverkusen di Europa League. Su Rai 2 Quello ...

Piazzapulita, ospiti stasera: reportage esclusivo da Rafah - piazzapulita, ospiti stasera: reportage esclusivo da Rafah - Oggi 19 maggio 2024 in prima serata su La7 andrà in onda come ogni giovedì un nuova puntata di piazzapulita, il programma di approfondimento condotto da Corrado Formigli. Questa sera parteciperanno ...

Enrico Mentana al vetriolo contro Lilli Gruber: "Prendo le distanze dai maleducati e dagli ignavi" - Enrico Mentana al vetriolo contro Lilli Gruber: "Prendo le distanze dai maleducati e dagli ignavi" - Ieri, Lilli Gruber, ha iniziato la sua trasmissione, Otto e mezzo un quarto d’ora dopo rispetto al previsto lanciando una frecciatina ad Enrico Mentana che ha replicato sui social.

Sondaggi politici, in stallo la fiducia nel governo. Cala FdI, cresce il Pd - Sondaggi politici, in stallo la fiducia nel governo. Cala FdI, cresce il Pd - Diminuisce, seppur di poco, la percentuale di chi ha fiducia nell'esecutivo guidato da Giorgia Meloni. Il governo, perdendo uno 0,1%, si attesta al 39,5%. È quanto emerge da un sondaggio Dire-Tecnè co ...