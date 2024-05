Piano rifiuti - attesa infinita | Tutto congelato per il voto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 9 maggio 2024) Si accende sempre di più il dibattito sultoscano. Rilanciato da Prato (dalla deputata di Forza Italia Erica Mazzetti) ha trovato il muro del centrosinistra con il Pd in testa. Adesso in campo Fratelli d’Italia. "Abbiamo sempre seguito con grande attenzione l’iter del, un fondamentale provvedimento per il futuro dell’intero territorio regionale e dei suoi cittadini e imprese in tutte le sue fasi. Temiamo che questo stop coincida con l’imminenza delle elezioni europee e amministrative, e quindi con la necessità di non dire ai toscani dove verranno collocati gli impianti e cosa accadrà complessivamente per inella nostra Regione" sottolineano i consiglieri regionali FdI Alessandro Capecchi e Francesco Torselli (il capogruppo nell’assemblea toscana e candidato ...