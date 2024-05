Camion carico di acido travolge auto | un morto e sette intossicati

(Di giovedì 9 maggio 2024) Tragico incidente stradale all’area di servizio Nure Sud di Piacenza nella prima mattinata di oggi, giovedì 9 maggio: untrasportatore ha perso la vita e altrepersone sono finite all’ospedale per una intossicazione. Stando alle prime ricostruzione il mezzo pesante, che trasportava taniche diparacetico (un composto utilizzato in ambito ospedaliero), ha travolto un’lungo la corsia di ingresso dell’grill di Mortizza, lungo la corsia in direzione di Cremona.Leggi anche: Tragico incidente instrada, schianto tra tre tir. Tutto bloccatoLeggi anche: ”È deragliato”, incidente ferroviario in Italia: centinaia di passeggeri coinvolti UnIlista, un 52enne della ...

