Perché la notizia di nuovi film del Signore degli Anelli legati a Peter Jackson è bella solo a metà

(Di giovedì 9 maggio 2024) Il progetto è nell'aria dal 2023. Al suo insediamento, la nuova leadership Warner Bros. ha annunciatodel, in funzione di un accordo sulla possibilità di adattare nuove storie da o ispirate a i romanzi di Tolkien. Ora, però, l'idea prende forma a partire da un robusto team in carne e ossa che, per la gioia dei fan (estudios), è lo stesso che ha costruito e reso cult la trilogia cinematografica che ha inaugurato un nuovo millennio di cinema e di fantasy rimanendo imbattuto per decenni. Nessun altro progetto, a oggi, è riuscito a sfidarne il successo o a raccoglierne l'eredità. Ioriginali diretti dacon gli sceneggiatori Fran Walsh e Philippa Boyens hanno continuato a vendere ...

