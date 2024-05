Eurovision 2024 - protesta contro Israele | migliaia in piazza a Malmo

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di giovedì 9 maggio 2024) Manifestazioni e concerti nella città svedese Il conflitto in Medio Oriente continua ad essere protagonista dell'Song Contest. Quest’anno, la partecipazione diha suscitato diverse polemiche e oggi a, in Svezia, dove si svolge la kermesse canora, sono attesedi persone per diverse manifestazioni. Lapiù significativa è quella pro-Palestina,