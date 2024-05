“Il puppy yoga è illegale” | il ministero della Salute dice no agli esercizi con i cuccioli di cane

Stop al puppy yoga ! E’ illegale . L’utilizzo dei cuccioli di cane nelle sessioni di yoga , fenomeno che da mesi spopola in Italia è all’estero e prevede che gli esercizi degli umani interagiscano (per il ben essere dei primi) con cuccioli ni portati apposta dagli allevatori, è vietato. Lo afferma il ... Continua a leggere>>

Che cosa ci sarà poi di male a mettersi nella posizione del cane a testa in giù mentre un cucciolo in carne e ossa ci zampetta intorno, o si rotola sul nostro tappetino? Molto, moltissimo, secondo le associazioni animaliste. Ma anche secondo il Ministero della Salute che, in una nota firmata dal ... Continua a leggere>>

