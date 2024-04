Cambia l’avversario di Arnaldi a Montecarlo | attesa per un lucky loser

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 6 aprile 2024)di Matteoal primo turno del Masters1000 di. Il tennista sanremese è stato sorteggiato nel tabellone del Principato con Emil Ruusuvuori, che però ha dato forfait nella mattinata odierna e non sarà dunque del torneo. Non sono ancora chiare le motivazioni per cui il numero 65 al mondo abbia scelto di alzare bandiera bianca, ma non è l’unico giocatore ad optare per il ritiro. Anche il ceco Jiri Lehecka, possibile dark horse nel settore di Hubert Hurkacz e Casper Ruud che avrebbe dovuto affrontare un giocatore proveniente dalle qualificazioni, ha scelto di non partecipare al torneo e di ricaricare le batterie in vista dei prossimi impegni. Tornando addunque il suo avversario in vista del debutto a. Ad ...