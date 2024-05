Pavia - detenuti si riprendono con lo smartphone e pubblicano il video su TikTok

(Di giovedì 9 maggio 2024), 9 maggio 2024 –, il social network che conta oltre un miliardo di utenti, è pieno digirati da giovani, soprattutto adolescenti che simentre ballano sulle note del loro cantante preferito. Di solito sullo sfondo c’è la loro camera o le vie della movida. Anomalo che ci sia una cella del carcere. Invece è proprio quello che è accaduto, due ragazzi sono riusciti a far entrare un telefono e, felici come bambini con il loro giocattolo nuovo, lo hanno usato per riprendersi mentre cantano e si muovono sorridenti all’interno della cella o anche quando giocano a pallone nel cortile della casa circondariale o si trovano nei corridoi tra la biancheria stesa ad asciugare. E il carcere è quello di Torre del Gallo adove, come in ogni struttura penitenziaria, i cellulari non ...

Riprenderanno oggi al Cairo i negoziati indiretti tra Hamas e Israele per una tregua nella Striscia di Gaza e il rilascio degli ostaggi, secondo i media egiziani. Quelli palestinesi danno notizia di un nuovo raid contro persone in attesi di aiuti ...

