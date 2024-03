Putin firma Decreto arruolamento 147mila uomini Attacco notturno a Leopoli Gaza | riprendono i negoziati - Video - Foto Gaza - Foto Ucraina

(Di domenica 31 marzo 2024) Riprenderanno oggi al Cairo iindiretti tra Hamas e Israele per una tregua nella Striscia die il rilascio degli ostaggi, secondo i media egiziani. Quelli palestinesi danno notizia di un nuovo raid contro persone in attesi di aiuti umanitari alla rotonda del Kuwait: ci sarebbero 17 morti e 30 feriti.v T Zelensky torna a chiedere missili a lungo raggio agli Usa per contenere l’avanzata russa, avvertendo che altrimenti le forze di Kiev saranno costrette a “ritirarsi passo dopo passo”. Il presidente ucraino silura altri membri del governo e preannuncia nuovi rimpasti. Ieri sera 5 feriti in bombardamenti russi sul Donetsk e su Kharkiv. Stanotte allerta aerea in tutta l’, con la Polonia che ha schierato i jet a difesa dei suoi confini

Mosca, 8 mar. (Adnkronos) – Il presidente russo Vladimir Putin ha firma to un decreto che grazia 52 donne condannate . Lo ha riferito l’unnicio stampa del Cremlino, precisando che “nel prendere la ... (calcioweb.eu)

Il presidente russo Vladimir Putin ha firmato un decreto per l' arruolamento obbligatorio nelle forze armate per il periodo da aprile a luglio. Il provvedimento, scrive l'agenzia Tass, riguarda ... (today)

