Il parco eolico Pale e pannelli al largo | Non solo energia ma attrazione turistica

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Dopo lunghi anni di gestazione il progetto Agnes –a mare con annessa produzione di idrogeno verde aldi Ravenna – potrebbe davvero partire nel 2025. Disteranno oltre le 12 miglia dalla costa, di fatto saranno appena visibili nelle giornate più limpide e potrebbero diventare un luogo di, come è già successo nel mare del Nord. E l’amministratore delegato di Agnes, Alberto Bernabini, mostra un certo ottimismo. È arrivato un parere importante. In che cosa consiste? "Sì, il nuovo poloe idrogeno verde a mare, ha avuto parere favorevole dalla commissione Pnrr-Pniec, l’organismo che svolge le funzioni di valutazione ambientale di competenza statale dei progetti compresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza". Quindi l’iter autorizzativo è finito? "No, ...