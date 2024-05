Oroscopo Paolo Fox venerdì 10 Maggio 2024 | Gemelli energico

Leggi tutta la notizia su zon

(Di giovedì 9 maggio 2024) L’diFox per oggi,10Ariete Favoriti i rapporti di amicizia. In amore puoi fare centro: passionalità in rialzo. Toro Le cose non possono tornare come prima: è meglio voltare pagina e accettare cambiamenti.La Luna è nel tuo segno. Oggi, c’è una buona dose di forza: sei molto. Cancro Rispetto al mese scorso l’amore funziona di più. E tu, da parte tua, ti senti più disponibile. Leone Gli incontri oggi possono essere importanti: presto avrai soddisfazioni. Vergine Sei stanco e nervoso. Domani le idee saranno più chiare. Bilancia Ti piacciono le persone forti e determinate: c’è attrazione per Ariete, Leone e Sagittario. Torni a sorridere. Scorpione A breve ci sarà più chiarezza in amore: ma in ...