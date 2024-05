Ora il mercato no e low alcol supera i 12 miliardi di euro | consumi a +5% solo nel 2023

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di giovedì 9 maggio 2024) Avanza il segmento delle bevande aniche (no) e a basso contenutoico (low). Un'ascesa globale che ha interessato anche il, anno in cui iaggregati hanno registrato un +5% portando il relativo giro d'affari a oltre 13di dollari (circa 12di). Trae 2027, questa categoria di bevande (che comprende birre, vini, spirit) è stimata in progressione a un tasso del 6% annuo a volume, dagli esperti dell'Iwsr (istituto londinese specializzato in ricerche di). La spinta principale sarà data dalle bevande no-(+7%) e meno da quelle low-(+3%). Secondo gli analisi, siamo di fronte a un trend per ora ...