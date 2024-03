Pichetto | nel 2023 calati del 15% i consumi di gas in Italia

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 20 marzo 2024) "Idi gas registrati innelsono stati di circa 61,1 miliardi di metri cubi (in calo del 15% rispetto al 2022, secondo i dati Snam), di cui 61,2 miliardi di metri cubi importati. Nel 2022 ierano di 70 miliardi di metri cubi". Lo ha detto il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto, in audizione davanti alla Commissione Attività produttive della Camera. Secondo il ministro, "l'importazione di Gnl ha coperto il 26% (16,3 miliardi di metti cubi), con una crescita del 15% (2,1 miliardi di metri cubi) rispetto all'anno precedente. Conseguentemente, l'importazione via tubo è diminuita del 23% (-13 miliardi di metri cubi). Infine, le esportazioni sono ancora a valori molto contenuti, pari a 2,6 miliardi di metri cubi, e la produzione nazionale è pari a ...