Edith Bruck | «Netanyahu è responsabile del ritorno dell’antisemitismo»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 8 aprile 2024) La scrittrice e poetessadice che Benjamindel. In un’intervista al Fatto Quotidianodice che «bastava una scintilla per restaurare un sentimento antiebraico oramai radicato nei meandri di una storia manipolata e bugiarda.ha preparato un falò contro chi pensa che gli ebrei non abbiano diritto ad esistereì. Penso che il governo non esprima la volontà del popolo. Non più, non adesso». Perché il premier israeliano «è ildi una reazione enorme, ingiusta, così inappropriata da aver provocato uno tsunami contro gli ebrei, attizzando il fuoco di un antisemitismo che non aveva bisogno di prove per alzare alte le sue fiamme». La scrittrice contesta ...