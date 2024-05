Ogni anno le donne rinunciano a 36 giorni di eventi | è il cosiddetto period day gap

(Di giovedì 9 maggio 2024) Il ciclo mestruale non è una scelta, eppure per tantissime persone affrontarlomese e partecipare attivamente alla vita pubblica è un lusso. Secondo un report, lesi ritrovano a non poter partecipare a più di un mese tra, lavoro, studio e attività fisica a causa proprio delle mestruazioni.

Tasse in 12 mesi per tutti, come cambiano le scadenze - Tasse in 12 mesi per tutti, come cambiano le scadenze - Con la novità di quest'anno che dilaziona il pagamento di saldo e acconto in sette mesi, finalmente tutti possono pagare le imposte mensilmente. Vediamo coma cambia il calendario.

Festa della Mamma, quando si festeggia e perché: le origini, la data (che cambia da Paese a Paese) e le curiosità - Festa della Mamma, quando si festeggia e perché: le origini, la data (che cambia da Paese a Paese) e le curiosità - ogni anno, milioni di persone in tutto il mondo celebrano una delle giornate più affettuose di tutte: la Festa della Mamma. Questo giorno speciale è dedicato a onorare le mamme e ...