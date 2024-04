Venezia , 27 aprile 2024 – È grande l’attesa per la visita del Papa a Venezia , che inizierà di prima mattina con un viaggio in elicottero dal Vaticano fino alla Giudecca. Ormai è tutto pronto per accogliere domani, domenica 28 ottobre, Bergoglio in città. Sarà una visita breve: l’atterraggio è ... Continua a leggere>>

Venezia - Papa Francesco domani, domenica 28 aprile, sarà a Venezia per una visita lampo che prevede la messa in Piazza San Marco dove sono attesi diecimila fedeli. Saranno quattro i... Continua a leggere>>

Città del Vaticano, 28 apr. - (Adnkronos) - Il Papa oggi sarà a Venezia per una visita lampo . Per il Pontefice la visita inizierà alle 6.30 con il decollo dell'elicottero dall'eliporto del Vaticano. Il viaggio, informa il Patriarcato di Venezia , durerà 90 minuti e alle 8 è previsto l'arrivo del ... Continua a leggere>>

(Adnkronos) – Il Papa oggi sarà a Venezia per una visita lampo . Per il Pontefice la visita inizierà alle 6.30 con il decollo dell'elicottero dall'eliporto del Vaticano. Il viaggio, informa il Patriarcato di Venezia , durerà 90 minuti e alle 8 è previsto l'arrivo del Papa nel piazzale interno della ... Continua a leggere>>

Il papa oggi a Venezia, le tappe della visita lampo - Il papa oggi sarà a Venezia per una visita lampo. Per il Pontefice la visita inizierà alle 6.30 con il decollo dell'elicottero dall'eliporto del Vaticano. Il viaggio, informa il Patriarcato di Venezia ...

Continua a leggere>>

Il papa in volo verso Venezia, visiterà la Biennale, poi messa in piazza San Marco - Alle 12.30 Francesco entrerà nella Basilica per sostare in forma privata in preghiera dinanzi alle reliquie di San Marco ...

Continua a leggere>>

papa Francesco oggi a Venezia: dalla Giudecca a Piazza San Marco. La diretta - Ad accogliere stamattina a Venezia in piazza San Marco papa Francesco sarà l’icona antica della Madonna ... del Vaticano della 60esima Biennale d’Arte e dove comincia la visita con il saluto alle ...

Continua a leggere>>