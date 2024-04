Israele - Hamas in guerra | le notizie di oggi | «Israele ha ritirato tutte le truppe di terra da Gaza sud | rimane solo una brigata» Netanyahu | «Nessuno stop alla guerra senza rilascio ostaggi»

(Di domenica 7 aprile 2024) Lesul conflittodi domenica 7 aprile, in diretta. L’Iran: «La vendetta è inevitabile, decideremo come e quando»

Le notizie sul conflitto Israele - Hamas di domenica 7 aprile, in diretta. L’Iran: «La vendetta è inevitabile, decideremo come e quando» (corriere)

“Netanyahu non ha una strategia, ma Hamas non sta vincendo sul campo” - Sei mesi di guerra a Gaza, le considerazioni dell’analista Anna Momigliano: “Tel Aviv isolata a causa dei bombardamenti ma se scoppiasse una guerra regionale non lo sarebbe più” ...rsi.ch

Netanyahu, Iran dietro al 7 ottobre, pronti a ogni attacco - "Questa guerra ha rivelato al mondo ciò che Israele ha sempre saputo: l'Iran è sta dietro all'attacco contro di noi attraverso i suoi delegati". (ANSA) ...ansa

Gaza, la decisione di Israele: "Truppe ritirate". Svolta o rischio escalation - Israele ha ritirato nella notte tutte le sue truppe dal sud della Striscia di Gaza, a eccezione di una brigata. Lo ha reso noto l’esercito ...iltempo