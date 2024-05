Sanità Greco S I d R | Prevenzione decisiva a supporto di genetica e stili di vita

(Di venerdì 3 maggio 2024): ”disono due fattori determinanti che influiscono nelladelle persone” “disono due fattori determinanti e che influiscono significativamente nelladelle persone. Se da una parte la predisposizionepermette una valutazione delle possibili malattie emergenti, dall’altro condurre uno stile disano o dannoso fa sicuramente la differenza. Lo evidenzia bene lo studio coordinato dalla Zhejiang University di Hangzhou in Cina e dall’University of Edinburgh, che oltre a indicare come il rischio di morte prematura raddoppi quando questi due fattori si combinano, dimostra che se chi ha un profilo genetico ...

Il Ministro della Salute, Orazio Schillaci , ha lanciato un appello per un ritorno alla dieta mediterranea , definendola una "priorità" per la salute degli italiani. L'articolo Schillaci : "I corretti stili di vita li vogliamo insegnare a scuola , almeno un'ora a settimana. La dieta mediterranea

A Foggia torna la "Run for": la corsa podistica tra sani stili di vita, festa e legalità - Promuovere l'attività fisica e i corretti e sani stili di vita. E' questo l'obiettivo della ''Run for'', promossa dall'ASD Foggia Running, in collaborazione con l'Associazione CerBelli e con l'US Fogg

La ricetta per vivere 5 anni in più accessibile a tutti, ecco cosa fare - Una ricetta semplice, basata su uno stile di vita sano ed equilibrato, quindi, può migliorare la longevità di un individuo anche nel caso in cui questo abbia un patrimonio genetico non favorevole che

