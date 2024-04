Hotel Barberini - il direttore dopo le intossicazioni da cloro | “Si è formata una nub - poi la tosse”

Roma : nelle ultime ore è stato evacuato l’ hotel Barberini per delle esalazioni tossiche all’interno dell’edificio, cinque le persone intossicate Roma : Forte preoccupazione in centro, dove l’ hotel Barberini di via Rasella è stato evacuato per ...

Attimi di panico a Roma . In un hotel in via Rasella, in pieno centro della Capitale, ci sono state delle esalazioni di cloro che hanno provocato un’intossicazione a otto ospiti della struttura. La sala operativa dei vigili del fuoco di Roma ha ...

sono otto le persone rimaste intossicate all’interno del l’hotel Barberini , nel centro di Roma . Sul posto anche i vigili del fuoco che assieme alla polizia locale stanno evacuando l’edificio in via Rasella. Chiusa al traffico la via del l’hotel un ...

Roma, Hotel Barberini evacuato in centro per «esalazioni tossiche»: otto intossicati dal cloro della Spa. Uno è in codice rosso - Paura in centro a Roma. Evacuato un Hotel in via Rasella, per esalazioni tossiche. Lo riferisce la polizia locale. Sono 5 le persone intossicate, che sono ricorse alle cure mediche.ilmessaggero

Roma, evacuato Hotel per esalazioni tossiche: 5 persone in ospedale - Evacuato, martedì mattina, l’Hotel Barberini a Roma in seguito a delle esalazioni riconducibili - secondo le prime ricostruzioni - al cloro che si trovava nel locale tecnico a servizio della Spa dell' ...quotidiano

Fumi tossici all’Hotel Barberini: otto intossicati, un codice rosso. L’incidente con il cloro nella spa - L'allarme è scattato in prima mattinata. All'interno della struttura c'erano turisti americani, canadesi e australiani. Tutti sono fuggiti in fretta in strada, protetti da coperte per respirare il men ...ilriformista