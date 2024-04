Belen sulle nozze di Cecilia | «Non farlo» | affondo a De Martino

(Di giovedì 11 aprile 2024)Rodriguez è riuscita a presenziare da Alessandro Cattelan nel suo programma Stasera C'è Cattelan. Nel corso della sua ospitata, ha affrontato svariati temi e, come sempre, lo ha fatto senza troppi filtri e peli sulla lingua. Tra i temi trattati c'è stato, ad esempio, il matrimonio tra sua sorellaRodriguez e Ignazio Moser su cui la showgirl ha detto delle cose spiazzanti, ma non è tutto. Ha svelato anche alcuni retroscena sulla sua vita da mamma e su alcuni scontri che si è trovata a vivere nel quotidiano con le madri di alcuni compagni di classe di Santiago. Naturalmente non sono mancati dei riferimenti, anche piuttosto pungenti, a Stefano Despiazza sul matrimonio die stoccate a Stefano DeRodriguez è stata un vero ...

Belen Rodriguez in tv parla delle corna del suo ex - racconta Belen Rodriguez - La fama di colpo mi ha travolto e quindi soffrivo, ora leggo poco le notizie. Non vedo quasi mai i gossip, non cerco il mio nome sul web e non voglio sapere nulla. Sui ...tgcom24.mediaset

"Rifarei tutto ma con meno corna". Belen scatenata da Cattelan - Ospite di "Stasera c'è Cattelan" Belen Rodriguez ha risposto alle domande pungenti del conduttore e non si è risparmiata qualche stoccata all'indirizzo dell'ex marito e degli hater ...ilgiornale

Belen sulle ‘corna’ di De Martino: perché in passato l’ha perdonato - Belen Rodriguez a Stasera c'è Cattelan svela perché ha perdnato i tradimenti di Stefano De Martino in passato. Cosa ha detto la showgirl ...vnews24