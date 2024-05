Non sembra finita la polemica tra Enrico Mentana e Lilli Gruber | il giornalista lancia una stoccata durante il TGLa7

Che belva si sente, in questi giorni, Enrico Mentana ? Una rancorosa, di certo. Un qualche animaletto che vuole avere l’ultima parola, di certo. L’edizione del Tg di questa sera arriva al culmine di una guerra civile in terra di La7 dove nessuno ha ...

Enrico Mentana chiude la polemica con Lilli Gruber Caso chiuso: Enrico Mentana spegne la polemica con Lilli Gruber in seguito all’intervento di La7 che in un comunicato aveva parlato di “rispetto reciproco” e nei “confronti ...

Enrico Mentana chiude la polemica con Lilli Gruber - enrico mentana chiude la polemica con Lilli Gruber - Caso chiuso: enrico mentana spegne la polemica con Lilli Gruber in seguito all’intervento di La7 che in un comunicato aveva parlato di “rispetto reciproco” e nei “confronti dell’azienda”.

La via di fuga di Mentana: la lite con Gruber e quei rumors su Discovery per lanciare Cnn Italia - La via di fuga di mentana: la lite con Gruber e quei rumors su Discovery per lanciare Cnn Italia - Urbano Cairo cerca di mettere la parola fine sulla violenta lite tra Lilli Gruber ed enrico mentana. L’editore di ...

Tapiro d'Oro col pannolone a Enrico Mentana dopo la polemica con Lilli Gruber: "Non me lo merito" - Tapiro d'Oro col pannolone a enrico mentana dopo la polemica con Lilli Gruber: "Non me lo merito" - All'inviato di "Striscia la Notizia" il direttore: "Sarebbe difficile fare maratone tv di venti ore se fossi incontinente" ...