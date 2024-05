Itri Gestione trasporto pubblico urbano - polemica a distanza tra Fratelli d’Italia e Pd

Modello Scampia per lo spaccio. Chieste 8 condanne - Modello Scampia per lo spaccio. Chieste 8 condanne - Dura requisitoria del pm dell’Antimafia contro un gruppo attivo in un condominio Ater di viale Parigi. Proposte condanne anche di 18 anni e 8 mesi e di 14 anni e 8 mesi con il rito abbreviato ...

Telefonata di presentazione dei risultati: Itron registra una forte crescita nel 1° trimestre e mantiene prospettive positive - Telefonata di presentazione dei risultati: Itron registra una forte crescita nel 1° trimestre e mantiene prospettive positive - Telefonata di presentazione dei risultati: Itron registra una forte crescita nel 1° trimestre e mantiene prospettive positive ...

Itri / Al via le candidature per le amministrative del prossimo anno: Itri Facciamo Futuro si fa già avanti! - itri / Al via le candidature per le amministrative del prossimo anno: itri Facciamo Futuro si fa già avanti! - itri – Al comune di itri è arrivato il commissario Prefettizio da meno di una settimana, il consiglio comunale non c’è più da dieci giorni dopo la mancata approvazione del bilancio di previsioni e le ...