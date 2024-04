Longlegs | un nuovo video virale dell' horror con Maika Monroe e Nicolas Cage

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Il film di di Oz Perkins, protagonista di una campagna di marketing online davvero ben congegnata, è oramai per tantissimi fan uno dei film più attesi dei prossimi mesi. Ecco undi questa campagna, intitolato Sweet: Part Two.

Be Water Film annuncia i primi titoli del suo listino per il 2024. - Be Water Film, la nuova società di produzione e distribuzione, parte del media group italiano Be Water, annuncia i primi titoli del suo listino per il 2024.cinefilos

Questo nuovo film di Nicolas Cage sta prendendo i voti più alti della sua carriera - Nicolas Cage continua la sua striscia di vittorie positive su Rotten Tomatoes con un altro film dai voti altissimi.cinema.everyeye

“The New Normal” è il nuovo album della superband Trifecta - The New Normal è il nuovo album della superband Trifecta in uscita su tutte le piattaforme streaming il 12 aprile per Kscope.corrierenazionale