Nel 2026 uscirà un nuovo film de Il Signore degli Anelli | sarà diretto da Andy Serkis e Gollum sarà il protagonista

Oggi è un gran giorno per tutti i fan di Il Signore degli Anelli . Dopo che l’audiolibro è arrivato anche da noi in Italia su Audible, le sorprese non finiscono qui. La Warner Bros. ha appena annunciato che un nuovo capitolo della saga creata da ...

Il Signore degli Anelli: La caccia a Gollum. Nuovo film in arrivo nel 2026! - Il Signore degli Anelli: La caccia a Gollum. nuovo film in arrivo nel 2026! - Ecco la notizia che tutti gli amanti di Tolkien stavano aspettando! Warner Bros. ha annunciato l'uscita del primo film della nuova saga ambientata nel mondo de Il Signore degli Anelli, la cui uscita è ...

Il Signore degli Anelli: svelati titolo e data d'uscita del nuovo film, tornano Andy Serkis e Peter Jackson - Il Signore degli Anelli: svelati titolo e data d'uscita del nuovo film, tornano Andy Serkis e Peter Jackson - La Warner Bros. ha svelato i primi dettagli del nuovo film de Il Signore degli Anelli che sarà incentrato sul Gollum di Andy Serkis.

Deadpool & Wolverine rischia di avere troppi camei Shawn Levy non è preoccupato - Deadpool & Wolverine rischia di avere troppi camei Shawn Levy non è preoccupato - Il regista del film ha spiegato di non essere preoccupato dal numero di camei del film, e c'è un motivo specifico per la sua tranquillità.