Incendio a Monopoli in via Camicia - fiamme in un negozio | nube nera sulla città e case evacuat - il video

(Di martedì 30 aprile 2024) Unha devastato undi, in via, gettando nel terrore i residenti: palazzii,alte e colonna di fumo nero impressionante

incendio a monopoli in via Camicia, fiamme in un negozio: nube nera sulla città e case evacuate, il video - Un incendio ha devastato un negozio di monopoli, in via Camicia, gettando nel terrore i residenti: palazzi evacuati, fiamme alte e impressionante colonna di fumo nero ...

Continua a leggere>>

incendio in un negozio in via Camicia [VIDEO] - Un incendio è scoppiato poco fa all’interno del negozio di forniture nautiche Utensiltec all’intersezione tra via Camicia e via Fiume. Le fiamme sarebbero partite dall’atrio interno della palazzina, d ...

Continua a leggere>>

incendio in un negozio in centro a monopoli, evacuato intero stabile: fiamme e fumo avvolgono il palazzo – FOTO - C’è apprensione a monopoli per un incendio che si è sprigionato intorno alle 13.15 all’interno di un negozio di articoli per la nautica in via Colonnello Camicia, di fronte alla chiesa del Sacro Cuore ...

Continua a leggere>>