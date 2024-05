Nathalie Guetta a La volta buona | Ero molto depressa - ho pensato che la vita era finita

Nathalie Guetta , biografia di un’icona circense e attrice italiana, famosa per il suo ruolo in Don Matteo Nathalie Evalyne Guetta è un volto noto nell’ambiente dell’intrattenimento italiano, grazie alla sua poliedrica carriera che spazia ...

Nathalie Guetta ha raccontato spesso della sua infanzia in una famiglia di grandi artisti, tra i quali i fratelli Bernard e David Guetta. “Io vado via a 16 anni per fare il circo. Ero molto irrequieta, non capivo molto la scuola, la maggior parte ...