Natalità Bordignon - Forum Famiglie | Solidarietà a Ministra Roccell - condannare ogni atto di intolleranza

La ministra Roccella - contestata dagli studenti - abbandona gli Stati generali della Natalità | VIDEO La ministra per la Famiglia Eugenia Roccella è stata duramente contestata da un gruppo di studenti in occasione degli Stati generali della Natalità in corso all’Auditorium della Conciliazione di Roma. Alla ministra, presente sul palco per portare i ...

De Palo (Fondazione per la Natalità) : ‘prendiamo le distanze dall’attacco alla ministra Roccella’ “Ci dispiace che un ministro della Repubblica non abbia potuto esprimere la propria opinione”. Il commento di Gigi de Palo, presidente Fondazione per la Natalità arriva dopo la contestazione alla ministra per la Famiglia Eugenia Roccella durante la ...