Casalnuovo di Napoli, incendio in una palazzina: carabinieri e vigili del fuoco sul posto - Pomeriggio di terrore a Casalnuovo di Napoli per una palazzina andata in fiamme in via Vernicchi. Sul posto carabinieri e vigili del fuoco. All’interno dovrebbero esserci delle ...ilmattino

