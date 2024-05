Napoli - Far West in centro due agguati | quattro feriti

(Di giovedì 9 maggio 2024) È successo in una manciata di minuti, in due parti della città, nel pieno dello struscio serale. Sono le sei e mezza di ieri pomeriggio, quando c?è chi entra in azione per...

Due sparatorie hanno scosso la città metropolitana di Napoli , avvenendo in due zone differenti della città senza che vi fosse alcuna correlazione fra di loro. La prima è avvenuta a Giugliano in Campania, precisamente lungo il Corso Campano. Secondo ...

Chiazze di sangue a terra nella zona riservata alle giostrine per bambini, una cintura macchiata di rosso probabilmente usata come laccio emostatico per bloccare l?emorragia all?altezza...

Sparatoria per le strade di Napoli nel quartiere Capodimonte: quattro feriti dopo un agguato, si indaga - Sparatoria per le strade di napoli nel quartiere Capodimonte: quattro feriti dopo un agguato, si indaga - Tre persone di cui non si conosce l'identità sono state ricoverate all'ospedale Pellegrini di napoli per ferite da colpi d'arma da fuoco riportate alle gambe e ai glutei. Nessuno è in… Leggi ...

Napoli, 2 sparatorie tra Secondigliano e corso Amedeo di Savoia: 4 feriti, uno grave. Si indaga su legame tra episodi - napoli, 2 sparatorie tra Secondigliano e corso Amedeo di Savoia: 4 feriti, uno grave. Si indaga su legame tra episodi - Un inquietante pomeriggio di sparatorie in città: si indaga su eventuali legami tra i due diversi episodi avvenuti ...

Spari in pieno giorno a Napoli, 24enne ferito alle gambe: dovrà essere operato - Spari in pieno giorno a napoli, 24enne ferito alle gambe: dovrà essere operato - Video suggerito A cura di Valerio Papadia Spari in pieno giorno a napoli: nel pomeriggio di oggi, giovedì 9 maggio, un giovane di 24 anni è stato ferito a colpi di pistola. Sono ancora esigue le infor ...