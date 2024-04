Patuelli - nuovo museo a Ravenna non possibile senza La Cassa

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 19 aprile 2024) 'Questa giornata e questo restauro non sarebbero possibili se anon ci fosse una banca, il cui 49,77% delle azioni di proprietà della Fondazione consente interventi di grandissimo profilo, oltre ai tanti altri per il territorio". E' quanto ha sottolineato Antonio, presidente del gruppo bancario Ladi, alla conferenza di presentazione delComplesso Museale di Palazzo Guiccioli , voluto dalla Fondazionedi Risparmio. che ospiterà ilByron, ildel Risorgimento, oltre alla nuova sede deldelle Bambole-Collezione Graziella Gardini Pasini. Si tratta, ha spiegato, "di un intervento per una città che non è una città metropolitana: ma è una città ...