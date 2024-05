MotoGP - i precedenti di Martin e Marc Marquez a Le Mans Vittorie ma tante cadute per i due spagnoli

(Di martedì 7 maggio 2024) Torna il Motomondiale e lo fa con un’altra tappa classica del calendario. Nel corso del prossimo fine settimana, infatti, vivremo il Gran Premio di Francia, quinto appuntamento del Mondiale di2024. Dopo la vittoria di Jerez de la Frontera, Francesco Bagnaia cercherà di confermarsi, ma i suoi due primi rivali, Jorge(ancora in vetta alla classifica generale) e, non saranno avversari semplici da sconfiggere. Andiamo, quindi, a scoprire idei duesul circuito della Sarthe. IDIA LE2008 – Un giovanissimo(appena 15enne) esordisce nella classe più leggera ma a Leesce di ...

Il weekend del Gran Premio di Spagna 2024 è ormai alle porte per la MotoGP , con l’Italia che si aggrappa principalmente a Francesco Bagnaia ed Enea Bastianini per recitare un ruolo da protagonista nelle posizioni che contano. Andiamo dunque a ...

Siamo pronti per vivere il fine settimana del Gran Premio di Spagna, quarto appuntamento del Mondiale di MotoGP 2024. Sul tracciato di Jerez de la Frontera andrà in scena una tappa di grande importanza. Saranno due sicuri protagonisti i padroni di ...

MotoGP, Marco Bezzecchi protagonista o comprimario Le Mans può dire tanto sul 2024 del riminese - motogp, Marco Bezzecchi protagonista o comprimario Le Mans può dire tanto sul 2024 del riminese - Marco Bezzecchi ha rappresentato la rivelazione del 2023. Tre vittorie e sei podi gli hanno addirittura permesso di avanzare una candidatura al titolo ...

MotoGP, i precedenti di Bagnaia a Le Mans. Una vittoria in Moto2 e poi nessun podio in top class - motogp, i precedenti di Bagnaia a Le Mans. Una vittoria in Moto2 e poi nessun podio in top class - Dopo il memorabile duello per la vittoria con Marc Marquez a Jerez de la Frontera, Francesco Bagnaia vuole proseguire il trend positivo e si presenta al ...

MotoGP | Petrucci: "Conoscendo Dall'Igna, non si lascerà scappare Marquez" - motogp | Petrucci: "Conoscendo Dall'Igna, non si lascerà scappare Marquez" - Uno che la pensa così è Danilo Petrucci. L'ex pilota di motogp ed attuale pilota della Superbike, che si sta riprendendo da un duro incidente in allenamento, conosce bene l'ingegnere veneto dai tempi ...