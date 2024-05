MotoGP - Francesco Bagnaia | Dopo due cadute voglio fare bene a Le Mans Sul mio futuro compagno di team…

(Di giovedì 9 maggio 2024)è apparso fiducioso e determinato nel corso della conferenza stampa che ha sancito il via ufficiale del fine settimana del Gran Premio di Francia, quinto appuntamento del Mondiale di2024. Tutto è pronto, quindi, sul tracciato di Leper un weekend di grandissima importanza, tra conferme e rivincite, che potrebbe incidere a livello di classifica generale.la pesantissima vittoria di Jerez de la Frontera, il due-volte campione del mondo si è rilanciato nella corsa verso il titolo, riducendo parecchio il gap nei confronti del leader della graduatoria, Jorge Martin. Nella chiacchierata odierna con la stampa il portacolori del team Ducati Factory ha iniziato da un aspetto ben preciso. “Penso che uno dei miei punti di forza sia che non mi interessa se un giorno prima sono ...

