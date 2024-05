Netanyahu e Gallant - ricordatevi di Golda Meir e Moshe Dayan

Benjamin Netanyahu teme il mandato d'arresto della Corte Penale Internazionale . A raccontarlo sono i media israeliani , in particolare Haaretz, che riporta come il primo ministro di Israele stia tempestando di telefonate gli Usa affinché questi ...

Israele non vuole la fine della guerra a Gaza. Quindi, a prescindere da un possibile accordo per una tregua si prepara al l’operazione di terra a Rafah. È questo il messaggio che il premier israeliano Benyamin Netanyahu ha recapitato ad Antony ...

Al Jazeera oscurata in Israele, il capo della tv: "Non vogliono che mostriamo la verità sui civili a Gaza" - Al Jazeera oscurata in Israele, il capo della tv: "Non vogliono che mostriamo la verità sui civili a Gaza" - Biden blocca gli aiuti a Israele, raid negli studi di Al Jazeera: sequestrate l’attrezzatura e oscurato il canale ...

Gaza: stallo nei negoziati, inizia l’“evacuazione temporanea” di Rafah - Gaza: stallo nei negoziati, inizia l’“evacuazione temporanea” di Rafah - Israele e Hamas non trovano accordo, e gli USA bloccano aiuti militari per Tel Aviv. Volantini, messaggi e telefonate avvertono i residenti di evacuare ...

Israele-Hamas, nessuna tregua: al via evacuazione "limitata" da Rafah - Israele-Hamas, nessuna tregua: al via evacuazione "limitata" da Rafah - Nessun accordo sul cessate il fuoco e lo scambio di ostaggi: i negoziati sono stati sospesi fino a martedì 7 maggio. Intanto l'esercito israeliano ha chiesto ai civili di spostarsi nella zona umanitar ...