Bombardata la base dei filo-iraniani in Iraq | Israele nega Drone contro Eliat

(Di sabato 20 aprile 2024) È stata vittima di un «bombardamento», nella notte tra venerdì e sabato, lamilitare dell'centrale che ospita truppe dell'Esercito ed ex paramilitaridi Hachd al-Chaabi, integrati nelle forze regolari. Fonti dell'Esercito e del ministero dell'Interno non hanno saputo sin qui fornire indicazioni sui responsabili dell'azione che ha preso di mira la, nè detto se si sia trattato di «un attacco di droni». «Ci sono esplosioni nei magazzini che ospitano le attrezzature a seguito dei bombardamenti», spiegano le stesse fonti: «Un incendio sta devastando alcuni settori e continuano le ricerche dei feriti. Il bombardamento ha colpito attrezzature, armi, veicoli». L'azione, che non è stata immediatamente rivendicata, si inserisce in un contesto regionale esplosivo, alimentato dalla ...

