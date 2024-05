Brutto incidente per il ministro della Sicurezza nazionale israeliano, Itamar Ben Gvir , il quale è stato coinvolto in uno scontro con un'auto nella sera del 26 aprile dopo aver lasciato il luogo dell’attentato a Ramla, dove aveva fatto un ...

Ministro israeliano Gvir, 'Hamas ama Biden' - ministro israeliano gvir, 'Hamas ama Biden' - "Hamas ama Biden". Così il ministro della sicurezza nazionale, e leader di destra radicale Ben gvir ha attaccato il presidente Usa dopo le affermazioni alla Cnn contro l'operazione a Rafah e l'annunci ...

Il ritiro di Astrazeneca, Giovanni Rezza: “Le vecchie dosi non avevano più mercato. Non c’è ragione di preoccuparsi” - Il ritiro di Astrazeneca, Giovanni Rezza: “Le vecchie dosi non avevano più mercato. Non c’è ragione di preoccuparsi” - “Da metà del 2021, in Italia, i vaccini Astrazeneca non si usano più. Quindi il loro ritiro è un intervento poco significativo dal punto di vista pratico. Nulla cambia sul piano della sicurezza “. Lo ...

Mo: Lapid, 'Netanyahu licenzi Ben Gvir per tweet 'Hamas ama Biden'' - Mo: Lapid, 'Netanyahu licenzi Ben gvir per tweet 'Hamas ama Biden'' - Tel Aviv, 9 mag. (Adnkronos) - Il leader dell’opposizione israeliana Yair Lapid chiede al primo ministro Benjamin Netanyahu di licenziare il ministro della Sicurezza nazionale Itamar Ben gvir per il s ...