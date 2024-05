Milano - poliziotto accoltellato da un 37enne che lanciava pietre contro treni e persone | è grave

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di giovedì 9 maggio 2024)da un: èUnè in gravi condizioni dopo essere statoda unalla stazione di Lambrate, a, chelee iin transito. L’agente, Christian Di Martino, è stato colpito con tre coltellate alla schiena. Operato d’urgenza dopo essere andato in arresto cardiaco a causa di una emorragia molto vasta, ilè attualmente ricoverato in terapia intensiva. I fatti si sono svolti intorno alla mezzanotte quando la polizia ferroviaria ha chiesto l’intervento delle volanti della Questura disegnalando la presenza di un uomo molesto ...