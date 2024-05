Milan - sfuma Fonseca? Un’altra squadra in pressing sul tecnico portoghese | TUTTI i dettagli

Le parole di Edmond Tapsoba , difensore del Bayer Leverkusen , in vista della semifinale di Europa League contro la Roma. I dettagli Edmond Tapsoba ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Bayer Leverkusen -Roma di Europa League. CORONARE UN ...

Sassuolo - Inter è stata la partita che ha portato Simone Inzaghi a collezionare la seconda sconfitta in campionato. L’augurio è che quella sia l’ultima prima della fine della stagione. SCONFITTA DURA – Vedere un’ Inter così arrendevole è deludente ...

Mazzola oggi potrebbe partecipare alla commemorazione per la tragedia di Superga, avvenuta esattamente settantacinque anni fa e nella quale avvenne la scomparsa del padre Valentino. In una lunga intervista per Tuttosport, la bandiera dell’Inter ...