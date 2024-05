Inter - col Sassuolo sia puro caso Da Frosinone un’altra squadra!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 6 maggio 2024)è stata la partita che ha portato Simone Inzaghi a collezionare la seconda sconfitta in campionato. L’augurio è che quella sia l’ultima prima della fine della stagione. SCONFITTA DURA – Vedere un’così arrendevole è deludente anche a campionato vinto. Difficile fare i conti con la realtà, che ha visto lafesteggiare pesantemente nella scorsa settimana senza dare alcun peso alla partita di Reggio Emilia.è valsa la seconda sconfitta in campionato, tra l’altro nuovamente con la stessache aveva battuto i nerazzurri nel girone d’andata. Un episodio duro da accettare, soprattutto per il passato e per quello che (non) aveva fatto la compagine dell’allora allenatore Alessio Dionisi contro il Milan all’ultima ...