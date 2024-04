Calciomercato Milan – Un centrocampista dal Real Madrid? Avviati i contatti

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Secondo quanto riportato da AS, noto portale sportivo spagnolo, ilavrebbe avviato iper undel

Il Milan guarda al futuro e prova a blindare i giovani migliori del proprio settore giovanile. Per Camarda il club continua a lavorare con fiducia... (calciomercato)

Il Milan è alla finestra sul mercato dei centrocampisti e non perde di vista Renato Veiga . Si tratta di un nazionale Under 21 portoghese (classe... (calciomercato)

In Inghilterra sono sicuri: il Tottenham ha offerto al Milan un Centrocampista della squadra. Ecco di chi si tratta (pianetamilan)

DALLA SPAGNA: IL milan VUOLE CEBALLOS IN PRESTITO - Il milan è tornato sulle tracce di Dani Ceballos. Il centrocampista spagnolo, riferisce As, è un nome valido per il mercato dei rossoneri ...sportmediaset.mediaset

Calhanoglu accusa i tifosi del milan: “Fatto del male alla mia famiglia, questa è una rivincita” - Hakan Calhanoglu si tira fuori qualche sassolino dalla scarpa durante l'intervista concessa dopo lo Scudetto vinto con l'Inter.milanlive

TMW - milan, non solo Giroud, anche Kjaer è vicino all'addio: rinnovi di Maignan e Theo in stallo - Il milan ha virtualmente finito la sua stagione con la sconfitta di lunedì nel derby contro l'Inter. Mancano ancora 5 partite da qui al termine del campionato e i rossoneri non hanno più dei veri e pr ...napolimagazine