Milan e Juventus ostaggio dei tifosi ma Giuntoli difficilmente si farà condizionare Il Giornale

(Di giovedì 9 maggio 2024) “Prima ile poi la. Messi sotto accusa dai propri. Non soltanto all’interno dello stadio, ma anche con veri e propri comunicati e prese di posizione social che hanno avuto ampia eco“. Il riferimento delè all’ultimo comunicato della Curva Sud della Juve che attacca la società e i giocatori colpevoli di comportamenti poco professionali.probabilmente non si lasceràcome la dirigenza delsu Lopetegui. La curva dellicenzia Pioli, quella bianconera promuove Allegri Ormai, scrive il quotidiano, i club sono “dei”: “Ma c’è di più: perché, come già avevano fatto gli ultras delprima “licenziando” Pioli e poi lanciando il ...

Lukaku il trascinatore in coppia con Abraham. Un attacco a tutta forza - Lukaku il trascinatore in coppia con Abraham. Un attacco a tutta forza - Lukaku il trascinatore in coppia con Abraham. Un attacco a tutta forza - La Gazzetta dello Sport - Servirà la partita perfetta, in entrambe le fasi. Ma serviranno almeno anche due gol, per po... - Mar ...

Corsera - Serie A "spaccata": le big contro Casini - Corsera - Serie A "spaccata": le big contro Casini - La Lega di Serie A continua ad essere "spaccata", e, dopo le divisioni emerse sull'argomento della riforma sul numero di squadre partecipanti al campionato, juventus, milan, Inter e ...

Maldini e l'aneddoto sulla Juventus: 'Ecco perché tifavo bianconero, poi il provino...' - Maldini e l'aneddoto sulla juventus: 'Ecco perché tifavo bianconero, poi il provino...' - Tanto calcio, tanta passione e molti retroscena e aneddoti sono stati raccontati da Paolo Maldini nella lunga intervista concessa a Radio Serie A e fra questi c`è.