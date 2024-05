Visibilia | Bonelli a Meloni - ' quando si dimette Santanchè?'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 4 maggio 2024) Roma, 4 mag. (Adnkronos) - "Presidente Giorgia, può la sua ministra Daniela, su cui adesso c'è una richiesta di rinvio a giudizio per truffa aggravata ai danni dello Stato, continuare a fare la ministra della Repubblica? Per qualsiasi altra cittadina No. Per lei, invece forse sì, visto che non risponde alle nostre sollecitazioni? Noi le chiediamo, ancora una volta, di farlare". Così Angelodi Avs.