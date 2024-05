Banca Generali | aumenta l’utile netto nel primo trimestre - record storico per le masse gestite

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 9 maggio 2024)chiude ildel 2024 con un utileconsolidato di 122 milioni di euro, in aumento del 47 per cento rispetto agli 83,1 milioni del corrispondente periodo dello scorso anno. I costi operativi sono stati pari a 68,3 milioni di euro (+7,2 per cento nei 12 mesi), di cui 1,5 milioni legati ad oneri straordinari. I costi operativi “core” sono invece stati pari a 61 milioni di euro (+6,3 per cento su base annua), mostrando una dinamica in linea con la guidance del piano triennale 2022-2024. Si registrano inoltre una posizione patrimoniale e una liquidità in ulteriore crescita. Letotalie amministrate per conto dei clienti dasono cresciute del 12,6 per cento a 96,8 miliardi di ...