Latte andato a male ‘corretto’ con soda caustica e acqua ossigenata - richiamo delle mozzarelle per rischio chimico

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 4 maggio 2024) Dopo il sequestro dele corretto con”, oggi Sabato 4 maggio 2024 è arrivata un’allerta sul portale del ministero della Salute, dedicato agli avvisi dei prodotti non conformi a tutela della salute dei consumatori. Ilriguarda diversi lotti di mozzarella per pizzeria. Le confezioni sono state ritirate per quello che è stato segnalato come. Nello specifico si tratta della “Mozzarella per Pizzeria”, a marchio del nome dello stesso produttore “Fattorie Marchigiane Cons. Coop. Agricola” (IT 11 21 CE) con stabilimento di produzione a Colli al Metauro, nella provincia di Pesaro e Urbino, e in particolare in via Cerbara, 81. Il nome del produttore è ...