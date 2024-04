Il comune padovano di Maserà non revoca la cittadinanza onoraria a Mussolini ma la nega a Giacomo Matteotti

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 12 aprile 2024) La storia continua a dividere. Un piccoloin provincia di Padova, lo stesso dove è sepolto Giorgio Perlasca, che salvò la vita a migliaia di ebrei, ha respinto la richiesta dire laconcessa a Benitoun secolo fa, ma non ha neppure approvato di riconoscere la stessa, l’avvocato polesano fatto uccidere dal fascismo nel giugno 1924.è un centro di circa 9mila abitanti, con guida di centrodestra. In consiglio comunale è approdata la richiesta delle minoranze, sotto forma di mozione, per cancellare il riconoscimento che venne concesso come in tanti altri comuni italiani per rendere onore al capo del fascismo. Negli ultimi anni in molti comuni quella ...