Mattarella - la Costituzione riguarda tutti e va difesa

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 9 maggio 2024) "Nessuno può affermare che lanon lo. La Carta costituzionale, ha generato la nostra Repubblica democratica, ha fatto crescere l'Italia e il suo prestigio nel mondo. E' una conquista e va conosciuta, amata,, vissuta, ogni giorno per accogliere nuovi bisogni, per tutelare chi si trova ai margini, per avere cura dei più fragili, per affrontare le nuove sfide di convivenza e di pace. In una parola: per vivere insieme; condizione cui siamo chiamati". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergioa 'Civil Week'.