Primo Maggio - Conte | Festeggiamo la grande rivoluzione preannunciata dalla nostra Costituzione riguardante il lavoro

(Di mercoledì 1 maggio 2024) ROMA – “Oggilail: “Repubblica fondata sul”, “Diritto al”, “condizioni che rendano effettivo questo diritto”, “un’esistenza libera e dignitosa” assicurata a ogni lavoratore e alla sua famiglia. Unache, a distanza di 76 anni, ancora stentiamo a realizzare. Ci sono persone in povertà, senza nessuna opportunità di, con lavori precari, con bassi salari, sfruttate, costrette a lavorare in nero, discriminate sul, che muoiono a causa del”. Lo scrive sui social ...

Tempo di lettura: < 1 minuto"Nel giorno della Festa dei Lavoratori, fuori da ogni liturgia ed espressione retorica, ribadiamo il nostro impegno per il lavoro, in Primo luogo per la sicurezza. Ieri abbiamo sottoscritto, con tutte le parti social i e i rappresentanti del partenariato della ...

Morgan, polemica al primo maggio: «I politici lasciano gli artisti senza tutela». E la sua esibizione viene tagliata sul finale - Morgan arriva sul palco del Concerto del primo maggio e finisce al centro dell’attenzione. Al termine della sua esibizione sulle note di “Sì, certo l’amore” ...

Bari-Parma 1-1: Di Cesare tiene in vita i Galletti. Ducali promossi in Serie A - Una rete del capitano al 69' evita il ko ai biancorossi che erano andati sotto al 50' per la rete di Bonny. I crociati festeggiano il ritorno in massima serie, mentre il Bari spera nei play-out ...

primo maggio. Pd e Cgil, affondati sul lavoro - Due interviste, di Landini e Schlein, restituiscono una sinistra ancorata al Novecento e incapace di comprendere un mondo rivoluzionato e in continuo ...

